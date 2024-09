Carceri Regimenti | Avviato dialogo con i sindacati di Polizia penitenziaria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – “La difficile situazione dellesi ripercuote inevitabilmente sulle condizioni di lavoro degli agenti di: per questo ho voluto incontrare alla Regione Lazio le principali sigle sindacali e avviare con loro unper mettere in campo quelle misure di sostegno che possono migliorare il benessere lavorativo degli agenti. A loro ho voluto esprimere gratitudine perché in molte case circondariali della Regione si è vissuta un’estate difficile, costellata di rivolte, di aggressioni, di violenze che sono state risolte con grande professionalità, spesso anche a rischio della propria incolumità”. Lo dichiara Luisa, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, allalocale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.