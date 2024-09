Belgio De Bruyne furioso dopo la sconfitta con la Francia Tedesco | Non lascerà la nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Si apre il caso Kevin Dein casaladei Red Devils sul campo dellain Nations League. Il 33enne capitano del(106 presenze, 30 gol) ha criticato duramente la prestazione della squadra: “Quando non sei abbastanza bravo per arrivare in alto devi dare il massimo. Posso accettare che non abbiamo più il talento che avevamo nel 2018, ma non tollero il modo in cui abbiamo giocato stasera”, ha detto Denel post gara. In patria c’è chi pensa che Destia valutando l’idea di lasciare la. Non è di questo avviso però Domenico. “Se sono preoccupato che annunci il suo ritiro dalla? No, non si parla di questo genere di cose – ha tagliato corto l’allenatore del– Probabilmente prova delusione, molta delusione. Kevin è un ragazzo che ha la mentalità vincente. È normale provare sentimenti negativi”.