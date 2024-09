Arena Puccini a Bologna boom di presenze | Sala estiva di maggior successo in Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

10 settembre 2024 – Si è appena conclusa la stagione cinematografica dell'Arena Puccini con oltre 30mila spettatori in 85 giorni di programmazione e una media di 368 persone a serata. Il cinema all'aperto di via Serlio ha offerto un vasto numero di film di qualità, andando da pellicole pluripremiate come Anatomia di una caduta di Justine Triet, passando per la versione restaurata di Buena Vista Social Club fino ad arrivare al film di animazione Inside Out. Numerosi sono stati anche gli incontri con i registi come quello con Neri Marcorè per il suo Zamora o il confronto con la cantautrice Margherita Vicario che ha debuttato con Gloria!. Ottimi anche i risultati al botteghino per le proiezioni di Un mondo a parte di Riccardo Milani, La zona d'interesse di Jonathan Glazer e Perfect Days di Wim Wender.