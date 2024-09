Ruba in un ristorante cinque chili di cioccolata | arrestato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 9 settembre 2024) FIRENZE – Trovato mentreall’interno di unun 34enne. Nella serata dell’8 settembre, poco dopo le 22.30, è scattato l’allarme di un locale di ristorazione in via Montebello a Firenze. La Polizia è subito intervenuta constatando al suo arrivo che fuori dall’esercizio, con la saracinesca a fisarmonica visibilmente danneggiata e la porta di ingresso socchiusa, c’era una bicicletta poggiata al muro. Gli agenti delle volanti di via Zara hanno subito effettuato una serie di controlli all’interno scoprendo che qualcuno aveva rovistato gli armadietti al piano interrato e che il pavimento era cosparso di vestiti, ma apparentemente sembrava non esserci alcuna presenza. La rapidità con la quale era arrivata la pantera, tuttavia, non avrebbe lasciato a nessuno possibilità di darsi alla fuga.