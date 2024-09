Rafanelli Slafood | Con ?Sapori legami autonomia? gusto per la vita

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) – ?Il valore del cibo per una persona che ha una diagnosi di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) è altissimo, ed è per questo che ci siamo impegnati a dare una risposta forte al problema dell’alimentazione? e fare un percorso per ?continuare a gioire della? e ?gustarla?. Così Davide, presidente e fondatoree Consigliere nazionale Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), spiega all?Adnkronos il motivo del progetto ??, una selezione di ricette promossa da Aisla,e Zambon Italia con la collaborazione scientifica dei Centri clinici Nemo.