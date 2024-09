Emergenza ambientale a Qualiano | Via Ripuaria e Via del Cardinale sommersi dai rifiuti e rischio amianto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024): montagna ditrovata tra Via dele Via. Si richiede l’intervento delle autorità Questa mattina è giunta in redazione una nuova segnalazione, si tratta di Viae Via del. Ove, L’associazione Europea Operatori Polizia diha emesso una nuova operazione, durante il nuovo servizio i due tratti stradali principali sono stati ritrovati in condizioni di forte abbandono. Montagne didi ogni genere a partire da sacchetti di plastica, materassi, mobili, cartoni, pneumatici, taniche d’olio vuote fino ad arrivare a una distesa lunghissima di erbacce. Secondo L’associazione sono stati rilevati anche delle pericolosissime tracce digià presenti a partire dal mese scorso, un altro dato rilevante sarebbe che secondo le relazioni riportate nei mesi isono massivamente aumentati.