Da Silvio Orlando all’erede di Dario Fo | qui si fa ancora teatro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un traguardo prestigioso per ilSan Rocco di Seregno che si appresta a inaugurare la sua 52esima stagione teatrale nel segno della continuità e della tradizione. Un cartellone che propone genericon attori molto conosciuti e apprezzati quali, Angela Finocchiaro, Massimo Dapporto, Amanda Sandrelli, Laura Curino e i comici Antonio Cornacchione e Max Pisu che hanno pur sempre alle spalle una lunga preparazione teatrale. "In cartellone - ha affermato Paolo Volonterio da sempre instancabile organizzatore del San Rocco - quest’anno abbiamo inserito anche alcuni attori che non sononoti al grande pubblico ( Antonello Fassari, Alvia Reale e Alberto Onofrietti) ma che vantano ugualmente una lunga carriera artistica".