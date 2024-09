VIDEO FOTO Camminata rosa in marcia l’esercito per la vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti (Servizi raccolti e realizzati da Simona De Cunzo e Antonio Tedeschi) Dieci anni e sentirli. Sentirli perchè lasin dalla sua prima edizione, appunto un decennio fa, è cresciuta e di anno in anno grida forte che la prevenzione per le patologie tumorali è. Lo dice a chiare lettere il dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit all’Ospedale Moscati di Avellino e ideatore di una manifestazione che è il simbolo della lotta per la. Quel che fa Iannace per i suoi pazienti è tutto racchiuso nella Grazia concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la condanna che avava ricevuto il senologo.