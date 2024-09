Le dimissioni di Sangiuliano Zattini | Ripa progetto al sicuro Forlì vuole invitare il nuovo ministro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) "Ilrelativo all’ex monastero dellaè al. Abbiamo firmato un accordo sì, conma che impegna il Governo, il Demanio e l’Archivio di Stato". All’indomani delledeldella Cultura Gennaro, il sindaco Gian Lucatranquillizza: il recupero del grande complesso nel borgo di Schiavonia, che l’ex membro dell’esecutivo presentò in municipio il 23 febbraio scorso, non si ferma. Il percorso che è iniziato prescinde, ormai, dallo stesso firmatario. Senza contare che il successore Alessandro Giuli (foto in alto a destra) appartiene alla stessa area politica e non sembrano esserci motivi per mettere in discussione un accordo destinato a cambiare il volto di una porzione del centro storico.