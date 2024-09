Italia preoccupazione per le condizioni di Schillaci | situazione stabile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) L’è in ansia per ledi Nicolò. La famiglia ha pubblicato una nota per informare riguardo il suo stato di salute. LA– Totòè seguito, in, da un’equipe medica giorno e notte per un accertamento costante delle suedi salute. Questo è quanto comunicato dalla famiglia dell’ex calciatoreno in una nota diffusa sull’account Instagram di Totò: «Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è instabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò».