Settembre fra celebrazioni ed elevazioni musicali per il Coro dell’Immacolata

(Di venerdì 6 settembre 2024) Anche nel mese diilè protagonista di un ricco programma di appuntamenti fra musica e spiritualità. La corale, che non si è mai fermata e anche nel periodo estivo ha animatoe funzioni in diversi luoghi di Bergamo e provincia, eseguirà le. La prossima si terrà venerdì 13alle 20.45 alla Basilica di Romano di Lombardia, in onore del patrono San Defendente. Sabato 21, invece, alle 9 alla chiesa ipogea del Seminario di Bergamo verrà celebrata una messa cantata dalper il raduno “Bergamaschi nel mondo” presieduta dal vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi.