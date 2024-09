Pom Klementieff interpreterà Helena Bertinelli alias Cacciatrice nel DCU?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) La star di Guardiani della Galassia, Pom, avrebbe discusso con James Gunn della possibilità di passare alper interpretare una nuova versione di. Pom, che ha interpretato Mantis in Guardiani della Galassia Vol. 2 e Vol. 3 e nell'Holiday Special, ha ammesso di aver discusso con James Gunn la possibilità di entrare nel, e forse ora sappiamo per quale personaggio l'attrice è in trattativa. Mission: Impossible, Pom: "Chiesi a Tom Cruise di darmi un calcio nello stomaco, ma si rifiutò" Cosa ha detto l'attrice A giugno, durante il Superhero Comic Con di San Antonio, allaè stato chiesto se si riunirà al suo regista di GOTG nel reboot dell'Universo DC e se avessero discusso di qualche personaggio specifico. "Pensate