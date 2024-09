LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | scattano le PL Bagnaia vuole mettersi alle spalle Aragon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47 Alla spicciolata tutti sono entrati in azione,ha atteso qualche secondo come da tradizione 10.46 Subito in pista i piloti per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione! 10.45 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!LE PL DI MISANO!!!!!!!! 10.43 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto a Misano! 10.41 Le parole di Francesconella conferenza stampa di ieri: “Sappiamo di avere un buon potenziale su questo tracciato e sarà fondamentale riuscire a fare un buon lavoro da subito per poter essere competitivi. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sto lavorando sodo per poter correre senza fastidi“ 10.38 Iniziamo ad avvicinarciPL. Ricordiamo che la prima sessione di prove libere sarà della durata di 45 minuti. Dore 15.