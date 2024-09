DJI Neo | il nuovo drone tascabile che rivoluziona il vlogging

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) DJI ha presentato il suoDJI Neo, pensato per chi cerca un dispositivo leggero e pratico da utilizzare per la creazione di contenuti video. Si tratta di un, ideale per i vlogger e i creatori di contenuti che necessitano di uno strumento versatile e di qualità per le riprese aeree. Il DJI Neo pesa solo 135 grammi, rendendolo uno dei droni più leggeri sul mercato. Grazie a questo, può essere facilmente trasportato in una borsa o addirittura in tasca, consentendo una mobilità senza precedenti per i creator. La compattezza del dispositivo non sacrifica però le prestazioni: DJI Neo è in grado di registrare video in 4K, una risoluzione che soddisfa gli standard dei moderni contenuti digitali. DJI Neo, foto Instagram – VelvetMagUna delle principali novità di questoè la possibilità di utilizzarlo senza telecomando.