Arriva il nuovo supermercato Eurospin Rinasce l’area ex Maltagliati

(Di venerdì 6 settembre 2024) Massa e Cozzile, 6 settembre 2024 – La pioggia battente di ieri mattina non ha fermato una folla di persone che attendevano l’apertura della nuova realtà commercialein via Primo Maggio. Il mega, che di estende su una superficie di 20mila metri quadri, sorge suldell’ex pastificio. E va a colmare anche la lacuna della piccola Esselunga di Montecatini, che si trova a poche centinaia di metri di distanza. La tempistica del cantiereè stata accelerata. Si era parlato di apertura entro dicembre, ma i tempi di realizzazione sono stati da record. La posizione, di fronte alla parrocchia di Santa Rita a Margine Coperta, è strategica. In via Primo Maggio l’ingresso principale. Al taglio del nastro, effettuato dal sindaco Marzia Niccoli e dal dirigente Luca Bini, erano presenti molte autorità.