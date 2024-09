Temporale a Milano | centralina allagata si spegne Radio Popolare per la prima volta dal 1976

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Là dove non sono riusciti accadimenti politici, in particolare negli anni di piombo, e difficoltà economiche, ce l’ha fatta il maltempo. Si è spenta per ladalla sua nascita, nel, la voce di, storica emittente della sinistra milanese. Il violentoche si è abbattuto sulla città a partire dalle prime ore dell’alba, infatti, ha allagato ladell’elettricità di via Ollearo, la strada in zona viale Certosa dove ha sede la. Un’interruzione, quindi, tempornea, che segna comunque una, a suo modo storica. Il rimedio Dalle 10.30 i programmi sono andati in onda grazie al gruppo elettrogeno che però dalle 13.