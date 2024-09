Teatro Verdi su il sipario Da Baricco a Buscaglione | storie vere musica e risate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) È stata svelata la nuova stagione teatrale deldi Forlimpopoli, sempre con la direzione artistica di Stefano Naldi deldelle Forchette. Forte del successo di pubblico dello scorso anno "oltre 2.000 persone ad assistere ai vari spettacoli" ha rivelato il presidente didelle Forchette, Antonio Sotgia, anche per questa stagione il mix sul palco varierà dalla risata al dramma, dallaagli spettacoli per la famiglia, senza dimenticare l’appendice estiva in dialetto. "Una conferma a cui tenevamo molto – commentano la sindaca, Milena Garavini, e il vicesindaco con delega alla cultura, Enrico Monti – per continuare a investire in cultura". La rassegna presenta 10 spettacoli, a cui è possibile accedere anche in abbonamento, e verrà inaugurata con Novecento (24 e 25 ottobre).