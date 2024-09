Spotify lancia daylist per accompagnare ogni momento della giornata | come funziona

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 5 settembre 2024) La musica che ascoltiamo riflette spesso il nostro stato d’animo, che inevitabilmente può cambiare (anche più volte) nel corso. Proprio per rispondere a queste variazioni,hato globalmente, una playlist in continua evoluzione per adattarsi ai vari cambiamenti umorali. Madi cosa si tratta e? Foto Shutterstocksi aggiorna più volte al giorno, creando playlist su misura che accompagna launa perfetta colonna sonora personale. Dopo il lancio in 65 mercati, la funzione è rapidamente diventata una delle features più amate di(+118% dall’inizio dell’anno), facilitando la scoperta musicale. Il 70% degli utenti giornalieri dichiara, infatti, di utilizzaresettimanalmente risultando una delle esperienze personalizzate più condivise sulla piattaforma.