Orlando | Riserva sulla Liguria? È la Sangiuliano night non la scioglierei ora 15 minuti di intervista al Tg1 neanche i papi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Se anche “fossi in condizione” di sciogliere lacandidatura alla presidenza della“non lo annuncerei stasera, perché è la ‘‘, quindi” la notizia “sarebbe coperta dalla diretta di 15sul Tg1”. Una copertura mediatica che non ha “precedenti credonel caso di interviste a pontefici“. Così Andreasul palco della Festa dell’Unità a Reggio Emilia.ha specificato di non essere ancora in grado di annunciare la candidatura e che “ci vuole molta pazienza”. Sul temaquindi ha proseguito: “L’invito che rivolgo a tutti, a prescindere dal fatto che sia io o meno il candidato, è non giocare a risiko con la. Perché la vicenda nazionale non deve cancellare il fatto che inè successo qualcosa di particolare”.