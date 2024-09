La galassia del Berro killer I business il Daspo di dieci anni e i legami con Manno junior

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non metteva piede a San Siro da un pezzo, ma da dueil capo era lui. Lo era diventato dopo l’omicidio del predecessore Vittorio Boiocchi, andato in scena il 29 ottobre a Figino. Ora smetterà di esserlo per un altro delitto: quello che lui stesso ha compiuto ieri mattina a Cernusco sul Naviglio, uccidendo con una coltellata alla gola Antonio Bellocco e sparandosi al fianco per poi raccontare la storia della reazione per legittima difesa a un’aggressione a mano armata. La parabola criminale del leader quarantanovenne della Nord è ricostruita nel decreto della Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale che il 25 ottobre 2022 gli ha affibbiato la sorveglianza speciale per un anno e mezzo (con divieto di soggiorno a Milano).