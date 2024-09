Gewiss e AlbinoLeffe | rinnovato l’accordo fino al 2026

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bergamo.rinnovano il contratto di partnership anche per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/confermanel ruolo di Sponsor Istituzionale Prima Squadra e Fornitore Ufficiale della società bluceleste, che anche per questa stagione militerà nel campionato di Serie C. La collaborazione tra le due realtà ha già permesso, negli scorsi anni, di veder nascere due impianti di prim’ordine, il pionieristicoStadium e l’Academy. Un progetto importante quello dello Stadium, il primo di proprietà in Serie C, che ha segnato un nuovo inizio pere tutti i suoi tifosi, ponendo le basi per un futuro all’insegna di innovazione, eccellenza e sostenibilità. L’Academy è invece il nuovo headquarter della società, centro di riferimento per l’intero panorama nazionale.