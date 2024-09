Arte e trekking Ecco il Festival del Benessere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il Parco delle Orobie Valtellinesi lancia ildel. Suoni e passeggiate,, meditazione e yoga per un modo diverso di vivere la natura. Presentato ieri nella sede di Albosaggia dal presidente Doriano Codega e dal direttore Massimo Merati, ilgriffato Parco delle Orobie valtellinesi prevede cinque appuntamenti per due weekend, il 14 e 15 e il 21 e 22 settembre, distribuiti nei tre mandamenti di Morbegno, Sondrio e Tirano. "Questa è l’ennesima novità che proponiamo – ha spiegato il presidente Codega – con l’intento di ampliare i potenziali fruitori del parco: sono occasioni per trascorrere del tempo all’aria aperta, rilassarsi e rigenerarsi rivolte a persone di ogni età , che ci auguriamo possano incontrare il favore di residenti e turisti".