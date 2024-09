Sallusti e la gaffe alla festa dell’Unità | scambia Falcone e Borsellino per Berlusconi Poi attacca | Politici più uguali degli altri davanti alla legge

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il direttore de il Giornale, Alessandro, sbarcanazionaledi Reggio Emilia tra il gelo e l’indifferenza del popolo dem. Il tendone “Enrico Berlinguer” rimane deserto. Soltanto poche decine di persone partecipano al dibattito sulla Giustizia tra il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia e la deputata Debora Serracchiani. Secondo il programma della, il direttoredovrebbe moderare. “Ma come potrei essere un moderatore? Sarei poco credibile” scherzache lasciaparlamentare dem il compito della moderazione. Il (poco) pubblico ascolta in silenzio. Niente fischi, ma nessun applauso per il direttore del Giornale. E quando, nel ricordare “i due eroi della giustizia italiana”, al posto di citare, fa unae nominasi scatenano le risate.