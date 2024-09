Ruba la macchina in autorimessa e investe il garagista arrestato a Prati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 – Sono serviti pochi giorni agli investigatori della Polizia di Stato per individuare chi era alla guida della Yaris che, dopo essere statata in un garage di, ha investito il. Il fatto è avvenuto la settimana di ferragosto: mancava poco alla mezzanotte quando il custode di viale Angelico ha visto uscire dal parcheggio una Yaris; l’uomo si è avvicinato credendo che alla guida ci fosse il proprietario. Il conducente invece, per assicurarsi la fuga, lo ha investito trascinandolo per qualche metro attaccato al cofano. L’auto ha poi urtato una colonna ma colui che era alla guida, dopo una manovra repentina, è riuscito comunque a far uscire l’utilitaria dall’e a fuggire. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, sono state condotte fin da subito dagli agenti del commissariato