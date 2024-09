Polizia locale interviene il sindaco | | Progetto pronto per la nuova sede

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) COMACCHIO L’amministrazione comunale di Comacchio fisserà a breve un incontro con i sindacati per confrontarsi sulla situazione della. Ad affermarlo è ilPierluigi Negri che fa il punto riguardo le criticità sollevate dal segretario regionale del Sulpl Emilia Romagna Luca Falcitano: in sintesi, l’esiguità dell’organico a disposizione che comporta difficoltà nel garantire i servizi fondamentali, e l’inadeguatezza della. Ed è proprio da quest’ultimo punto che il primo cittadino di Comacchio intende rassicurare il sindacato: "Quello dell’inadeguatezza delladella nostraè un problema atavico. Ma ci siamo già attivati per una soluzione: c’è già undi ampliamento di cui la nostraè già al corrente. Per questo mi chiedo come mai non lo sappia il sindacato".