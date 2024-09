Materna al via a Bologna c’è una nuova scuola per 75 bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 - Oggi le 75 scuole d’infanzia comunali (67 a gestione diretta e 8 a gestione indiretta) hanno aperto le porte a 5.044 bambine edai 3 ai 5 anni. Ad accoglierli, nelle materne a gestione diretta, 414 insegnanti e 149 collaboratrici e collaboratori scolastici. Alcuni progetti delle materne comunali sono legati all’educazione al rispetto e al diritto alla non discriminazione, altri alla valorizzazione della cittadinanza e del patrimonio culturale cittadino. In particolare il progetto La Città di tutte e di tutti, in collaborazione con il Dipartimento di comunicazione e didattica dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di, vedrà percorso di conoscenza e scoperta diche porterà ad una pubblicazione e a contenuti per il futuro Museo delle Bambine e deiche sorgerà al Pilastro.