La condanna di Daniele La sentenza | Alibi falso Sparò poi decapitò il fratello Tradito però da una macchia

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Severi ha sparato alalla testa, poi lo ha decapitato, infine ha buttato il corpo in un dirupo, in località Ca’ Seggio di Civitella, la sera del 21 giugno 2022, prima di cena. Il movente? La gestione del podere in cui Franco viveva. Queste – circa 90 giorni dopo ladi primo grado – sono le conclusioni a cui è arrivata lache, 65enne meldolese ex autista del 118: ergastolo, in quanto colpevole di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, nonché di occultamento di cadavere. Non è stata contestata invece la crudeltà. Lo stalking è assorbito nel reato di omicidio. Non sarà applicato l’isolamento diurno in carcere. I cinque fratelli di Franco (costituitisi parti civili e rappresentati dall’avvocato Max Starni) dovranno avere da100mila euro a testa.