Francia vs Italia | le probabili formazioni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 1 di Lega A di Nations League 2024/2025. Entrambe vogliono smaltire la delusione europea per cui i tre punti sono obbligatori per rilanciarsi.vssi giocherà venerdì 6 settembre 2024 alle ore 20.45 presso il Parco dei Principi di ParigiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I transalpini non si aspettavano di non raggiungere l’atto conclusivo di Euro 2024 venendo eliminati dalla Spagna in semifinale. La Nazionale di Deschamps resta sempre altamente competitiva e vuole esserlo anche in Nations League che ha vinto nella seconda edizione Per gli azzurri è andata decisamente peggio con la mesta eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera.