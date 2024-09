Caso Sangiuliano FdI riunisce l’esecutivo | le reazioni politiche VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilcontinua a tenere banco in chiave politica. FdI ha riunitoe all’esterno dei palazzi sono molte leNon smette di tenere banco il. Il ministro della Cultura è finito al centro della polemica per ildella ‘consulente’ mancata Maria Rosaria Boccia. Mentre la donna continua a pubblicare di notte le prove dell’incarico, l’esponente del governo continua a respingere tutte le accuse e nel colloquio con il premier Meloni ha ribadito che la cosa si è interrotta sul nascere e l’influencer non ha avuto nemmeno un nemmeno un euro o dei documenti riservati. Il ministro(Ansa) – cityrumors.itIntanto sulla vicenda Fratelli d’Italia ha comunque riunito. Un appuntamento in programma da diverso tempo, ma che è servito anche per chiarire meglio questo passaggio.