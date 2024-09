Casalfiumanese la raccolta rifiuti non funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024)(Bologna), 4 settembre 2024 – Un sistema deiche non. Lo denuncia il consigliere Christian Rodondi, nella segreteria di Forza Italia. "Nonostante la richiesta al sindaco e alla segretaria comunale, i documenti me li sono dovuti trovare da soli, in particolare il piano economico finanziario dellae l’appalto tra Comune e Hera". Rodondi punta l’indice sulla partecipazione pubblica a Hera. "Più fattura Hera più il Comune guadagna". E aggiunge la sua interpretazione "ecco perché il Comune è sempre sporco, vista l’impossibilità di introdurre in quelle minuscole aperture l’immondizia, le tessere che vanno e non vanno, per non parlare del fatto che si deve dividere tutto come se fossero tutti dipendenti di una discarica.