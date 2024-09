Allerta meteo in Toscana | parchi scuole eventi annullati I provvedimenti dei comuni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 – In vista dell’prevista inper giovedì 5 settembre dalle 6 alle 18, arancione per le zone centro-settentrionali, costa e Arcipelago e gialla per il resto della regione, sono diversi iche hanno adottato delle misure di prevenzione. Il rischio è soprattutto legato ad allagamenti, colpi di vento, grandinate e quindi rischi di crolli di alberi, rami, cornicioni. Livorno ha disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati, delle ludoteche comunali, dei centri estivi, dei centri diurni, deicittadini, dei cimiteri cittadini, del canile comunale. Il Comune di Livorno provvederà a chiudere per motivi precauzionali il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione.