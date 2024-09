A Bergamo torna lo Sbarazzo | tre giorni di offerte sul Sentierone ma non solo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024). È l’appuntamento per eccellenza subito dopo la conclusione del periodo di saldi, probabilmente uno degli eventi più attesi nel centro dilo, la trenella quale i cittadini si sposteranno tra i ben 85 negozi aderenti a caccia degli articoli super scontati messi in vetrina dai commercianti. ‘& the City, Prezzi sbarrati & Cuori rubati’, questo il titolo completo della rassegna arrivata alla decima edizione che avrà luogo nel prossimo weekend: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre. Nel corso dell’iniziativa, promossa dall’associazioneInCentro con il supporto del Distretto Urbano del Commercio e la collaborazione del Comune di, saranno presenti anche numerose influencer locali che contribuiranno alla promozione e alla divulgazione della stessa.