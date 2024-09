Tananai annuncia il nuovo singolo Ragni in arrivo il tour nei palasport

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 3 settembre 2024)è il titolo deldi, una ballad dal tono dolceamaro che anticipa ilneiDopo un’estate da protagonista con uno dei brani più amati della stagione,torna a pubblicare nuova musica:, il suo, sarà disponibile in digitale e in radio a partire da venerdì 6 settembre per Eclectic Records/Capitol Records Italy (Universal Music Italia). Prodotto dae Davide Simonetta,si apre con l’arpeggio del pianoforte che accompagna l’intero brano, una ballad dal tono dolceamaro, una richiesta e dichiarazione d’amore ma anche la promessa di migliorare e imparare dai propri errori.