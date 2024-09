Serie A Femminile la classifica dopo il 1º turno | per l’Inter Women esordio top!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Il primodivolge al termine. Nella prima giornata disputata la nuova Interdi Gianpiero Piovani si presenta nel miglior modo possibile, battendo la Sampdoria. La vittoria con ben cinque gol collezionati e zero subiti permette alle nerazzurre di posizionarsi in un’ottima posizione. Di seguito ladiaggiornatala prima giornata.1) INTER3 punti 2) Juventus3 3) Como3 4) Fiorentina3 punti 5) Lazio1 6) Roma1 7) Milan0 8) Napoli0 9) Sassuolo0 10) SampdoriaNON SOLO INTER– Non perdere nessuna notizia sulla stagione del, non solo in, grazie alla sezione dedicata INTERsu Inter-News.it (clicca qui).