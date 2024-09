Lodovica Lazzerini ecco chi è la fidanzata BigMama | Lei è la mia prima vera ragazza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)è innamorata pazza dellaMariae non lo nasconde., classe 2000, è una cantante in arte conosciuta anche come Ailo. Attualmente, laha all’attivo numerosi brani tra cui Sfiga e Non mi va, ma è anche co-autrice di alcuni brani di, tra i quali anche La rabbia non mi basta proposto a Sanremo 2024. Da ormai diverso tempo,ha una relazione proprio cone le due attualmente convivono. Oltre al grande amore che le lega, la forte passione per la musica che hanno in comune rende la loro relazione ancora più forte e importante. “Che amore. Siamo molto carine e io sono felicissima di questa relazione che spero sia quella definitiva della mia vita perché l’amore che io provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione. Qualcosa di speciale.