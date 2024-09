La popstar e attrice sarà sul red carpet per Joker | Folie à Deux Ma intanto sfoggia il diamante regalatole dal futuro marito

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 3 settembre 2024) Non c’è dubbio, la Mostra del Cinema di Venezia 2024 verrà ricordata come l’edizione del ritorno delle star internazionali. Nel giro di pochi giorni hanno sfilato al Lido Angelina Jolie, Nicole Kidman, George Clooney, Brad Pitt, Richard Gere, Julianne Moore e tanti altri nomi di primissimo piano del cinema hollywoodiano. A questo elenco si aggiunge una stella che sta coniugando sempre più la carriera dacon quella di: Lady Gaga. La cantante è sbarcata in laguna in compagnia di Michael Polansky ed è apparsa innamoratissima, tra baci a favore di telecamera e momenti di affetto appena scesa dal taxi acquatico.