Il piccolo mondo di Riccardo Casa scuola e centro sportivo | Non ci siamo mai accorti del suo male di vivere

(Di martedì 3 settembre 2024) "Spesso ildiho incontrato: era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incartocciarsi della foglia riarsa". Cita Eugenio Montale un ex professore dellamedia Allende, Enzo Santagada. Provato come i colleghi, senza parole. E va oltre: "Undidel quale non ci: era bravo a, faceva sport, partecipava alle iniziative sociali anche nel mese di luglio. Masi sentiva escluso dal". Il suo. Un fazzoletto di quartiere che lo ha visto crescere. Incirano è un quartiere che connette Paderno a Palazzolo. Un quartiere che si regge su quattro scuole, i suoi pilastri. L’infanzia, l’elementare Mazzini, le medie Allende (che ancora frequentava il fratellino). A 750 metri a piedi ci sono le superiori: anche nella svolta liceale,non aveva lasciato la sua città.