Dal caldo alle alluvioni lampo | le previsioni e la burrasca di fine estate

(Di marted√¨ 3 settembre 2024) L'perde colpi con piogge, nubifragi e forti venti che imperversano in molte zone d'Italia come a Roma, dove una bomba d'acqua ha creato non pochi disagi nel pomeriggio di marted√¨ 3 settembre. Cosa ci aspetta nelle prossime ore e nei prossimi giorni? √ą ladell'e l'arrivo dell'autunno? Le correnti atlantiche in discesa dal¬† Nord Europa porteranno nelle prossime ore un "pericoloso peggioramento del tempo¬†con il rischio pi√Ļ che concreto di¬†nubifragi e", spiegano gli esperti de IlMeteo.it. Il centro della¬†perturbazione raggiunger√† il mar Ligure e porter√† precipitazioni abbondanti che vedranno il loro culmine gioved√¨ 5 settembre. ¬† Secondo gli ultimi aggiornamenti i territori pi√Ļ interessati saranno quelli a ridosso delle¬†Alpi¬†e delle¬†Prealpi, le pianure di¬†Piemonte,¬†Lombardia,¬†Veneto,¬†Friuli Venezia Giulia, nonch√© la zona tra¬†Liguria¬†e¬†alta Toscana.