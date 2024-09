Ahsoka – Stagione 2 | ecco quando potrebbero iniziare le riprese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 3 settembre 2024)2:leUn altro importante aggiornamento sulla saga di Star Wars è recentemente emerso online, relativo stavolta alla secondadi. A riportarlo è l’attrice di Sabine Wren, Natasha Liu Bordizzo, che ha parlato dei piani di Dave Filoni per la secondadi. La serie, come noto, si è conclusa con un grosso cliffhanger, ma non è passato molto tempo prima che venisse ufficializzata una seconda serie di episodi. Filoni tornerà per realizzarli, con l’aspettativa che la serie possa preparare il terreno per il suo prossimo film crossover su Star Wars (che arriverà dopo The Mandalorian & Grogu). Secondo la Bordizzo, ledella secondadidovrebberola prossima estate.