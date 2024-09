Ricerca | costruire case con la schiuma Unimi vince il bando europeo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) È unacapace di cambiare forma, reagire in base all’ambiente circostante, essere portante per la costruzione di edifici. Si chiama Archibiofoam, ed è il primo risultato di un progetto di cui è capofila l’Università di Aalto, in Finlandia, con la sua società spin-off Woamy. Ne fanno parte anche l’Università di Milano, con il Centro per la complessità e i biosistemi, e l’Università di Stoccarda. Nei giorni scorsi, ha ricevuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro dall’European innovation council, con ilPathfinder challenges 2023. L’obiettivo delè di sviluppare l’applicabilità nell’edilizia di un bio-materiale espanso portante che nella visione dei progettisti, a lungo termine, permetterà la costruzione di edifici ventilati passivamente senza usare il cemento o l’acciaio, ma schiume bio derivate da cellulosa di legno estruso.