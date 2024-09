Nuovo Piano casa 2025 affitti agevolati fino a 500 euro ai lavoratori neoassunti | l’ipotesi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unpotrebbe confluire nella Manovra allo studio del governo Meloni. Tra le proposte che sono state presentate nelle ultime ore e che potrebbero vedere la luce nella legge di Bilancio c’è anche quella di undedicato ai giovani. A spingere è il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. L’idea sarebbe quella di destinare alloggi concalmierati a chi trova un impiego ma non ha abbastanza garanzie per stipulare il contratto di locazione. Confindustria dialoga con governo e opposizione Questo renderebbe le aziende più attrattive per ifuori sede e, di conseguenza, renderebbe più semplice la ricerca di manodopera in un momento in cui il mercato sperimenta una carenza soprattutto di profili tecnici.