Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni | Marta a capo della Galleria Milano Moda

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lunedì 9 settembre ripartirà Ile – tra le novità di questa stagione – ci sarà il cambio nella direzione. Dopo la partenza di Flora Ravasi, il grande magazzino si ritroverà infatti senza più una stilista di punta. Come se ciò non bastasse, l’improvvisa partenza di Matilde e Vittorio lascerà la lussuosasenza un dirigente. SaràGuarnieri a prendere le rediniGMM.Il2024-2025: laperde la sua stilista di punta Le porte del magazzino più amato d’Italia stanno per riaprirsi, e tra le novitànuova stagione Ilci sarà la partenza di Flora. La giovane stilista – dopo aver scoperto il doppio gioco di Umberto Guarnieri – si preparerà a voltare pagina e lasciareper rifarsi una vita lontano dal suo fidanzato.