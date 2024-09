Conte rosa ridotta fino a ridosso della sfida col Cagliari | out McTominay e Gilmour ecco chi mancherà

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ben 12 azzurri in nazionale per le sfide di Nations League: Osimhen torna con la Nigeria, mentre Spalletti chiama quattro azzurri. La pausaSerie A offre un’occasione preziosa per le nazionali, e il Napoli si trova a fare i conti con una lunga lista di convocati. Sono ben 12 i giocatori del club partenopeo chiamati a rappresentare le rispettive selezioni, una dimostrazione del talento presente nellaazzurra. Tra i convocati spicca il nome di Victor Osimhen, che torna a indossare la magliaNigeria dopo un periodo di stop. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante l’assenza di Romelu Lukaku, che rimarrà a Napoli, molti altri giocatori si uniranno alle loro nazionali, con la Nations League a dominare il calendario internazionale.