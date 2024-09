Prima edizione del Palio della tesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) La comunità castiglionese, con i terzieri Cantuccio, Cassero e Tintinnano, rievoca un fatto storico di grande rilevanza, forse poco noto, ma non agli studiosi di storia medievale: l’adozione"Carta Libertatis", avvenuta nel 1207 ad opera dei "Comes Tiniosi di Tintinnano": un documento con il quale si riconoscevano per lavolta alla popolazione alcuni diritti materiali (fra i quali il “legnatico” e “l’erbatico” nei terreni di proprietàfamiglia dominante), per rendere meno grama la vita dei sudditi e favorire la permanenza nel borgo e nel contado di Rocca d’Orcia, firmato sulla piazza anche dai capifamiglia (circa un centinaio).