Madame Web la recensione del cinecomic

(Di domenica 1 settembre 2024) Nel 1973 la ricercatrice Constance Webb si trova in Amazzonia per condurre degli studi su una specie di ragno dalla quale potrebbe ricavare una cura miracolosa, ma viene tradita dal suo collaboratore Ezekiel, che fugge con la scoperta e la ferisce mortalmente. Prima di abbandonare questo mondo, Constance viene soccorsa da una tribù indigena che tramite il morso di un aracnide riesce almeno a salvare la figlioletta che portava in grembo. Trent’anni dopo, all’oscuro delle sue reali origini Cassandra – Cassie per gli amici – lavora come paramedica a New York. Un giorno durante un intervento cade in acqua e viene salvata per miracolo, vivendo un’esperienza di pre-morte. Da quel momento inizia ad essere vittima di visioni, ma ritiene siano soltanto dei déjà vu dovuti al trauma di quanto recentemente affrontato.