Spettacoli e sport a Russi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ada mercoledì 11 a lunedì 16 settembre torna la Fira di Sett Dulur. Durante la festa sono in programma eventi per tutti i gusti, dal torneo di tennis al torneo bocciofilo a coppie, dai tanto amati Zug in piazza Farini alla parata delle associazioni, fino alla tombola e al raduno delle fruste. Si potrà anche assistere a ‘Cacciatore di sogni’, performance teatrale itinerante organizzata da Spazio A, giovane compagnia teatrale emergente. Lo spettacolo inizierà alle 21.30 dal Portale dei Sogni, un’installazione artistica in corso Farini. Dal 14 al 16 settembre in via Garibaldi spettacolo con pistoni fumanti e i motori delle Macchine Mirabolanti create dalla compagnia Italento. Piazza Farini ospiterà poi i concerti della Frank David orchestra, dell’orchestra La Storia di Romagna e dei Moka Club, che tornerà anella serata di lunedì.