Slitta Luna Rossa-American Magic in Louis Vuitton Cup | cos’è successo e quando si recupera

(Di venerdì 30 agosto 2024) Programma stravolto inCup 2024. La sfida tra– in programma originariamente alle 15:27 – èta a causa delle condizioni meteo. In particolare è il vento troppo leggero ad aver impedito il via regolare alla gara. Le previsioni avevano fatto suonare l’allarme. E già nel primo pomeriggio la gara trae Alinghi è stata condizionata dalle condizioni del vento con le due imbarcazioni che sono cadute varie volte dai foil. Il regolamento dell’America’s Cup parla chiaro. Il limite minimo di vento è di 6.5 nodi, il massimo di 21. Anche la giornata di ieri era stata caratterizzata da condizioni quasi al limite, a causa del vento leggerissimo sul campo di gara, che ha costretto il comitato a ritardare la partenza del primo match sino alle ore 15.00.