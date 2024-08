Sicurezza più controlli notturni della polizia locale grazie al nuovo accordo tra Comune e Regione Lombardia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Bergamo. Untra ildi Bergamo eper l’attuazione del Progetto “Smart”, in cui l’amministrazione del capoluogo, ente capofila, si impegna a realizzare, uno specifico piano di servizi estraordinari, serali e, ulteriori a quelli ordinari. In particolare, tali attività hanno l’obiettivo di intensificare la presenzaper idistradale e urbana, implementando la pianificazione. I servizi di prevenzione e controllo, in particolare, avranno anche la finalità di impiegare in modo sinergico le forze e la collaborazione tra più Comuni e Comandi di, le Prefetture, le Forze die la. “Smart” non toccherà solo ildi Bergamo ma anche Brignano Gera D’Adda, Caravaggio, Dalmine, Fornovo San Giovanni, Levate, Mozzanica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano.