Calendario Europei softball 2024 | programma orari tv streaming Quando gioca l’Italia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prossimi al via glidi, per un’edizione numero 24 che andrà in scena a Utrecht e dintorni. Un contesto tutto olandese, dunque, per la rassegna che assume qui una certa importanza, specie dopo le faccende Mondiali che si sono viste nel pieno dell’estate. Per questa edizione una formula particolare, che vede le migliori 8 del panorama continentalere i gruppi Y e X e le altre provare a infilarsi nel novero delle migliori attraverso un’unica via d’uscita, il primo posto nei raggruppamenti da A a D. Un concetto complicato che verrà replicato anche nel baseball tra un anno, ma che intanto si ha là dovecercherà di chiudere la stagione della squadra azzurra con un sorriso continentale. Glidiandranno in scena dal 1° al 7 settembre.