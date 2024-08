Caccia francesi alla Serbia Parigi secondo esportatore mondiale di armi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) Continua l'espansione francese nel mercato delle, in particolare sottraendo i clienti storici della Russia. Questa volta a ordinare prodotti della Rèpublique sono i serbi, che per rimpiazzare i loro obsoleti jet da combattimento MiG 29 hanno ordinato una dozzina di Dassault Rafale in variante F4. La firma dell'accordo è avvenuta ieri 29 agosto a Belgrado presso il Ministero della Difesa,presenza del presidente Emmanuel Macron e del Presidente della Repubblica diAleksandar Vu?i?, con la presenza del numero uno di Dassault Aviation, Éric Trappier e del titolare del dicastero della Difesa serba Bratislav Gaši?.